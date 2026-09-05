Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için Şükrü Saracoğlu Stadı'na ulaştı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli kafile, Can Bartu Tesisleri'nden hareketle güvenlik önlemleri altında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne giriş yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün konuk edeceği Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Kafile güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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