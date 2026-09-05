Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için taraftarların uğurlamasıyla stada hareket etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak stada hareket etti. Takım otobüsünü 200'ün üzerinde taraftar meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı; teknik ekip ve futbolcular da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, tesislerden ayrılarak stada hareket etti.
Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkan takım otobüsünü 200'ün üzerinde Fenerbahçe taraftarı uğurladı.
Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlara teknik ekip ve futbolcular el sallayarak karşılık verdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrılan takım otobüsü, Chobani Stadı'na gitti.
Kaynak: AA
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