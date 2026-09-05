Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi gemi kazasında ölenler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi gemi kazasında ölenler için saygı duruşu yapıldı

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maç öncesinde Girne'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' platformu tanıtıldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadan Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken, sağ tarafta Mason Greenwood, ortada İrfan Can Kahveci ve sol tarafta Oğuz Aydın yer aldı. İsmail Kartal ileri uçta ise Vedat Muriqi'ye forma verdi.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden İspanyol futbolcu Marco Asensio, derbide forma giyemedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in 2'nci haftasındaki Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan sarsıntı protokolü nedeniyle Lyon ile Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem Aktürkoğlu, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Kerem, Beşiktaş karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Biletleri tüketen Fenerbahçeli taraftarlar maç boyunca takıma destek oldu.

GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden önce unutulmadı. Hayatını kaybedenler için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN DERBİDE "İYİLİK VAR" MESAJI

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, sahadaki büyük rekabetin yanı sıra anlamlı bir sosyal mesajın da adresi oldu. Sezonun ilk büyük derbisinde futbolseverlerin karşısına stadyumlarda görmeye alışık olmadıkları dev bir kitap, dev bir gitar ve dev bir ayıcık çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" Gönüllülük Platformu'nun habercisi olan dev nesnelerle, küçük görülen bir katkının bir başkasının hayatında çok büyük bir karşılık bulabileceğine dikkat çekildi. Derbide sergilenen kitap bilgi ve öğrenmeyi, gitar yetenek ve paylaşmayı, ayıcık ise ilgi, zaman ve insani teması temsil etti. Dev nesneler aracılığıyla iyiliğin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığı; insanların zamanlarını, emeklerini, bilgilerini, yeteneklerini ve mesleki deneyimlerini paylaşarak da başkalarının hayatına dokunabilecekleri vurgulandı.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yerinde takip etti. Chobani Stadyumu'na gelen Bakan Bak, maçı protokol tribününde izledi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fenerbahçe, Beşiktaş, İyilik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi gemi kazasında ölenler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi gemi kazasında ölenler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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