Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman yapıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman yapıldı

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Fenerbahçe, 5 Eylül'de sahasında Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. İdman öncesi takıma UEFA Hakem Semineri verildi; sarı-lacivertliler yarınki çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik heyetine ve futbolcularına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından "UEFA Hakem Semineri" verildi.

Fenerbahçe, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman yapıldı - Son Dakika
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