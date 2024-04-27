Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Beşiktaş Taraftarları Ülker Stadı\'na Girdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini izleyecek konuk takım taraftarları, Ülker Stadı'na girdi.
Tüpraş Stadı önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından tahsis edilen 28 otobüsle yola çıktı.
Toplam 2079 taraftar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ülker Stadı'na ulaştı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yapılan kontrollerin ardından stada giriş yaparak kendileri için ayrılan tribünde yerlerini aldı.
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