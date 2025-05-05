Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes\'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in penaltı kullanacağı sırada yüzüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

05.05.2025 00:11
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Chen Medya :
    o lazeri ona monte edin ki bir daha yapmasın. 40 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    ömür boyu futbul sıtadlarına alınmamalı 37 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    değil lazer prejektör bile tutsanız genede şampiyon babaazzz cim bom bom 15 6 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    bahane armayın 2 10 Yanıtla
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