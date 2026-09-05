Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Halil Umut Meler, 11'ler de belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Mücadelede Fenerbahçe'ye Ederson, Beşiktaş'a ise Nübel ilk 11'de görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Grenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Kaynak: AA
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