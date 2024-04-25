Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Hakem Volkan Bayarslan Görev Alacak - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Hakem Volkan Bayarslan Görev Alacak

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Hakem Volkan Bayarslan Görev Alacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak olan hakem Volkan Bayarslan, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan ve golsüz sona eren maçı da yönetmişti. Bayarslan, bu sezon ligde 14 maçta görev yaparken 43 sarı kart ve 3 penaltı kararı verdi.

25.04.2024 12:26
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalacak olan hakem Volkan Bayarslan, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan ve golsüz sona eren maçı da yönetmişti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

İkinci kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde

Tecrübeli hakem, daha önce iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı da yönetmişti. Gol sesinin çıkmadığı maçta taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bayarslan, söz konusu karşılaşmada hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a 2'şer kez olmak üzere toplam 4 defa sarı kartına başvurmuştu.

Bu sezon ligde 14 maç

Volkan Bayarslan, bu sezon ligde 14 mücadeleye atandı. Aralarında Trabzonspor'un, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın da bulunduğu müsabakalarda 46 yaşındaki hakem, 43 kez sarı kartına başvururken, 3 defa da penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Bayarslan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertli takımın 2. dakikada sahadan çekildiği TFF Süper Kupa karşılaşmasının da hakemiydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Hakem Volkan Bayarslan Görev Alacak - Son Dakika

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