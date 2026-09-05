Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Beşiktaş ise "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic" 11'iyle sahada yer aldı.

16'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine şutunda top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahası yayının biraz solundan köşeye şutunu Ederson kornere çeldi. Fenerbahçe, 26'ncı dakikada golü buldu. Sağ taraftan Brown'un kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 38'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz'ın dar açıdan sol ayakla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1. 43'üncü dakikada çalımlarla sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda top yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.