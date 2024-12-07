Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı.
Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertliler, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hareket Etti - Son Dakika
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