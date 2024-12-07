Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hareket Etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı.

Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertliler, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.