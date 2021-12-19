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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

19.12.2021 21:52
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Macar futbolcu Attila Szalai, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Macar futbolcu Attila Szalai, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Szalai, "Maalesef 1 puan aldık. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puan almaktı ancak maçı kazanamadık. Önümüze bakmak durumundayız. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Macar stoper, "Çok iyi oyunculara sahibiz. Savaşmaya ve her zaman en iyisini vermeye devam edeceğiz. Daha iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Crespo: "İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz"

Sarı-lacivertli takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, derbide istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıktıklarını kaydeden Crespo, "Öne geçme fırsatlarını yakaladık. Ancak skor üstünlüğünü koruyamadık. İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz. Lig uzun. Önümüze bakacağız ve savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel ise "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puandı ancak 1 puan aldık. Bu, yeterli bir sonuç değil. Kazanmayı istedik ama bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından - Son Dakika Spor


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