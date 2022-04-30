Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

30.04.2022 14:51
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36'ncı haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36'ncı haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Can Bartu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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