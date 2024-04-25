Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu

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Büyük heyecanla beklenen ve Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.28 oranla favori gösterildi. Beraberliği 4.27, Beşiktaş galibiyetine ise 5.68 oran verildi.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Derbide 2.5 gol alt için 2.21, 2.5 gol üst için 1.35 oran belirlendi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.