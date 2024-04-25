Büyük heyecanla beklenen ve Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.28 oranla favori gösterildi. Beraberliği 4.27, Beşiktaş galibiyetine ise 5.68 oran verildi.
Derbide 2.5 gol alt için 2.21, 2.5 gol üst için 1.35 oran belirlendi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu - Son Dakika
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