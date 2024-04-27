Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3 sezon sonra galibiyet elde etti. Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.

27.04.2024 21:16
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Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak, siyah-beyazlılar ise evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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