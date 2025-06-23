Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 91-87 yenerek seride öne geçti

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 26, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 5, Allman 10, Terry 7, Sleva 5, Morgan 15, Plavsic 6, Needham 4

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes-Davis 15, Baldwin IV 24, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 12, Hall 7, Melli, Birch 12, McCollum 5, Metecan Birsen 4, Emre Ekşioğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-26

DEVRE: 45-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip seride 3-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip mücadeleye "Kyle Allman, Jonah Mathews, Yiğit Arslan, Dustin Sleva, Emanuel Terry" ilk 5'iyle başladı.

Konuk ekip ise "Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk 3 dakikalık bölümü 4-4 eşitlikle geçildi. Nigel Hayes-Davis'in basketinin ardından Fenerbahçe, periyot bitimine 4.37 kala 5 farklı üstünlüğü yakaladı: 7-12. Kalan sürede Beşiktaş iki kez eşitliği sağlasa da ilk periyodu sarı-lacivertli ekip, 26-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, periyot sonuna 6.27 kala Khem Birch'ün basketiyle farkı 9 yaptı: 27-36. Hücumda etkinliğini artıran Beşiktaş, 4.09 kala farkı Kyle Allman'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 1'e düşürdü: 37-38. Siyah-beyazlı ekip, Jonah Mathews'ın basketiyle 3.05 kala öne geçti: 39-38. İlk yarı Fenerbahçe'nin 49-45 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, çeyrek sonuna 5.15 kala eşitliği sağladı: 57-57. Siyah-beyazlılar, 3 dakika kala Uros Plavsic'in basketiyle öne geçti: 61-60. Tekrar üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, son periyoda 68-65 önde gitti.

Son periyoda Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, bitime 8 dakika varken farkı 7 sayıya çıkardı: 67-74. Dustin Sleva'nın 3 sayılık isabetiyle Beşiktaş, 4.47 kala farkı 2'ye indirdi: 76-78. Siyah-beyazlılar, 4.13 kala ise Derek Needham'ın basketiyle eşitliği yakaladı: 78-78. Kalan süreyi daha iyi değerlendiren Fenerbahçe, maçı 91-87 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi.

Serinin 4'üncü maçı 25 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

BAŞKANLAR MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçını iki takımın başkanı birlikte izledi. Başkan Serdal Adalı ve Başkan Ali Koç, maçı saha kenarından takip etti.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, final serisinin 4'üncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko'yu konuk ettikleri maçta tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarla takıma destek oldu.