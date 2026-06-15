Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Seride Durumu Eşitledi

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 10, Melli 12, Hall 4, Horton-Tucker 16, Birch 5, Onuralp Bitim 11, Baldwin 17, Jantunen 11, de Colo 4, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3, Mert Emre Ekşioğlu

BEŞİKTAŞ GAİN: Anthony Brown 17, Dotson 7, Thomas 7, Sertaç Şanlı 9, Mathews 8, Vitto Brown 12, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Morgan 2, Canberk Kuş, Ata Özbek

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

DEVRE: 50-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-51

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk 5 dakikası Beşiktaş'ın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun bitimine 1.49 kala Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Fenerbahçe, ilk periyodun sonuna 1.20 kala Onuralp Bitim ile bulduğu 3 sayılık isabetle 6 sayı öne geçti: 21.15. İlk periyodu ev sahibi ekip 23-18 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, devre arasına 6.35 kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. İlk yarıyı sarı-lacivertli ekip, 50-37 önde bitirdi.

Dengeli başlayan üçüncü periyodun ilk 3 dakikasından sonra etkinliğini artıran Fenerbahçe, 4.26 kala Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle farkı 18 sayı yaptı: 62-44. Sarı-lacivertliler, son periyoda 21 sayı önde girdi: 72-51. Son periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe, parkeden 93-68 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü maçı 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.