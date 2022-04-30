Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

30.04.2022 14:45
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK'yi 3-2 ile geçen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gaziantep FK'yi 3-2 ile geçen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret Miha Zajc: Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu Miha Zajc: Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement