Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çeşitli çalışmalar yapıldı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların aileleri de antrenmanı takip etti.

26.04.2024 22:24  Güncelleme: 22:26
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün tek idmanı ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.

Ali Koç'tan antrenmana ziyaret

Öte yandan tesislere gelen Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile futbolcuların aileleri akşam saatlerinde yapılan antrenmanı takip etti.

Antrenmanın bir bölümünü takip eden Başkan Koç, antrenman öncesinde ise Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularımızla bir araya geldi. Tesislere gelen futbolcuların aileleri de, antrenman öncesinde düzenlenen yemekte buluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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