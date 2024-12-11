Fenerbahçe, Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Stat: Ülker
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic (Dk. 73 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 61 Dzeko), Saint-Maximin (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Yeray Alvarez (Dk. 46 Vivian), Paredes, Berchiche, Jauregizar (Dk. 67 Prados), Ruiz de Galarreta, Inaki Williams (Dk. 84 Vesga), Sancet, Nico Williams (Dk. 38 Berenguer), Guruzeta (Dk. 67 Gomez)
Goller: Dk. 5 ve 45 Inaki Williams (Athletic Bilbao)
Kırmızı kart: Dk. 69 Mert Müldür (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Yeray Alvarez, Dk. 80 Gomez, Dk. 90+1 Sancet (Athletic Bilbao), Dk. 90+1 Amrabat (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.
52. dakikada sağdan Inaki Williams'ın etkili ortasında, altıpasın solunda Berenguer'in yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
63. dakikada ani gelişen Athletic Bilbao atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sancet'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
68. dakikada Tadic'in ortasında altıpasın solunda Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
Athletic Bilbao, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
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