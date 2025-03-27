Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de Bodrum FK ile 2. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler galip gelmek istiyor.

27.03.2025 10:38
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Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'e Bodrum FK maçıyla dönüş yapacak. Sarı-lacivertliler, yarın karşılaşacağı rakibiyle Süper Lig'de 2. kez kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Milli maçlar için verilen ara öncesi ligde son olarak Samsunspor ile berabere kalan ve zirve yarışında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden galip ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

Ligde 2. randevu

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele etmeye hak kazanan Bodrum FK, Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.

Bodrum FK son 6 maçta kalesinde gol görmedi

Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Bodrum FK, Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Uzun süre küme düşme hattında bulunan yeşil-beyazlılar, bu başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı. Öte yandan Morais'in öğrencileri bu süreçte ise rakiplerine gol izni vermedi.

Jose Morais, Jose Mourinho'ya ilk kez rakip

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip olacak. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika

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