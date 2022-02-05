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Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti - Son Dakika

Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti

05.02.2022 21:51
Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti

Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon eski sezonlarda takımı çalıştıran Erol Bulut, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na karşı çıktığı 4 maçta 11 puan bıraktı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu sezon eski teknik direktörlerine karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

EROL BULUT VE AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Fenerbahçe bu sezon Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ye karşı 3-2 kaybederken, Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine ise 2-0 mağlup oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

SON DARBE EMRE BELÖZOĞLU'DAN

Son olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.

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Aykut Kocaman, Erol Bulut, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti - Son Dakika
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