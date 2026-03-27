Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

27.03.2026 10:58
Fenerbahçe, son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansı nedeniyle Çağlar Söyüncü ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

SAKATLIKLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Büyük umutlarla kadroya katılan milli stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamadı. Kritik dönemlerde sahalardan uzak kalması karar sürecinde etkili oldu.

TEKNİK HEYETİN SABRI TAŞTI

Savunma hattında yaşanan rotasyon sıkıntıları ve oyuncunun süreklilik sağlayamaması, teknik heyet ve yönetimin bu kararı almasına neden oldu.

SEZON SONUNDA VEDA

Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde Çağlar Söyüncü için gelecek teklifleri değerlendirecek ve oyuncunun ayrılığına onay verecek.

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki savunmacı bu sezon 14 maçta forma giyerken, son iki sezonda yaşadığı 8 farklı sakatlık nedeniyle toplam 30 karşılaşmayı kaçırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ates null Ates null:
    Geç bile kaldılar. 16 1 Yanıtla
  • 798006 798006:
    tipine bakarsan diriliş oyuncusu ama tırt çıktı maalesef, 5 0 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    doğru karar. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
