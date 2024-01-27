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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüp yetkilileri, Söyüncü ile anlaşma sağlamak için görüşmelerin başlayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor. Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü\'nün transfer görüşmeleri için İstanbul\'a geliyor
27.01.2024 - 00:22,
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

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