Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüp yetkilileri, Söyüncü ile anlaşma sağlamak için görüşmelerin başlayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor. Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
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27.01.2024 01:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor - Son Dakika