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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için görüşmeleri başlatıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için görüşmeleri başlatıyor

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geleceğini duyurdu. 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için görüşmeleri başlatıyor
27.01.2024 - 00:26,  Güncelleme: 00:28
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Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Atletico Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA
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