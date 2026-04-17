Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 2-2 Beraberlik

17.04.2026 22:27
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Talisca ve Kerem golleriyle öne geçti.

Stat: Chobani

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 90+7 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 55 Musaba), Talisca (Dk. 90+7 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 70 İsmail Yüksek)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 87 Taha Şahin), Taylan Antalyalı (Dk. 82 Emir Ortakaya), Augusto (Dk. 82 Papanikolaou), Olawoyin (Dk. 90+1 Mebude), Laçi, Mihaila (Dk. 82 Sagnan), Sowe???????

Goller: Dk. 47 Sowe, Dk. 90+8 Sagnan (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Talisca (Penaltıdan), Dk. 86 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 72 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Taylan Antalyalı, Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Hojer, Dk. 66 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 68 Mihaila, Dk. 79 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Talisca (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.

72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.

80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu

22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
