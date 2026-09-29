Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi milli futbolculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun yapılan idman, salonda gerçekleştirildi.

Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.