Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 44. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puana uzanan taraf oldu.
Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 94 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 42 gol gördü.
Rize'deki maçlar
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar 21 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bu maçların 11'inde kazanan sarı-lacivertliler, ayrıca 5 mağlubiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin attığı 44 gole Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.
Bir maç tekrar edildi
İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında ender bir durum yaşandı.
Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da ve 2021-2022 sezonunda deplasmanda 6-0'la aldı.
Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.
Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, bu maç da en farklı sonuçlar arasında yerini aldı.
Son 10 maçta beraberlik çıkmadı
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.
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