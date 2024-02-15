Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

15.02.2024 15:55
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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