Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 Yendi

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin (Dk. 67 Eray Korkmaz), Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 79 Mithat Pala), Olawoyin, Papanikolaou (Dk.62 Hadziahmetovic), Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk. 62 Minchev), Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Becao), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 80 Levent Mercan), Szymanski, Tadic (Dk. 78 Cengiz Ünder), Saint-Maximin (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 70 En-Nesyri)
Goller: Dk. 15, 60 ve 64 Fred, Dk. 53 Dzeko, Dk. 66 Alikulov (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Fred, Dk. 45+1 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 29 Alikulov, Dk. 31 Akintola, Dk. 50 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Fred'in hat-trick yaptığı müsabakada deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.
46. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan başarılı oldu.
51. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek topu arka direğe aşırdı, topu önünde bulan Saint-Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
53. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0.
55. dakikada orta alanda topla buluşan Saint-Maximin driplingle yanaştığı ceza alanının dışından yaptığı vuruşta top az farkla kalenin solundan auta çıktı.
60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Fred'in yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
64. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan Tadic, ceza alanında Dzeko'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Fred tamamladı: 4-0.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Alikulov'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlara gitti: 5-0.
84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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