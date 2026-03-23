Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i Geçti!
Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i Geçti!

Fenerbahçe, ÇBK Mersin\'i Geçti!
23.03.2026 20:38
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 73-62 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin'i 73-62 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-31'lik skorla üstün geçen sarı-lacivertliler maçı da 73-62 kazandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman, kaydettiği 22 sayıyla maçın skoreri oldu. Julie Allemand 17, Gabby Williams 12, Sevgi Uzun da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet bu maçı da kaznaması durumunda adını finale yazdıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i Geçti! - Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
SON DAKİKA: Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i Geçti! - Son Dakika
