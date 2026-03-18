Fenerbahçe, Çeyrek Finalde Savino Del Bene'yi Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.
Sarı-lacivertliler, İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybetmişti. Yarın oynanacak müsabakanın sonunda tur atlayan taraf Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
