Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. maçında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken 3 puana 4 golle ulaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (2), Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic kaydetti. Turnuvaya grup aşamasından başlayan Jose Mourinho'un öğrencileri ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Bugün de Gaziantep ekibini 4-1'lik skorla geçen Fenerbahçe tur atladı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 6 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-lacivertliler seri başı olarak katılacağı kura çekiminde eşleşmeyi evinde oynayacak ve bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Kalesinde 1 gol gördü

Fenerbahçe, kupadaki ilk 2 maçta kalesini gole kapatırken, Gaziantep FK mücadelesinin 75. dakikasında kalesinde golü gördü. Sarı-lacivertliler rakip filelere 12 gol gönderdi. Kalede iki maçta Ertuğrul Çetin görev yaparken, bir maçta da İrfan Can Eğribayat devraldı. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, bu sezon ligde 8, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.

Youssef En-Nesyri'den 25. gol

Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yükselen performansını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü. Mücadelede ilk golün asistini yapan En-Nesyri, 23. dakikada da voleyle şık bir gole imza attı. En-Nesyri, attığı golle birlikte bu sezonki 25. golüne ulaştı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 4 gole imza attı. Faslı futbolcu, 80. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

Talisca'dan 2 maçta 3 gol

Anderson Talisca, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 11'de başlarken 3 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu 17 ve 27. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ligde de 1 golü bulunan Talisca, sarı-lacivertli formayla 4. golüne ulaştı. Talisca, güney ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL