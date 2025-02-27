Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Foti, tur hedefiyle sahaya çıktıklarını ifade etti.

Skordan dolayı mutlu olduklarını belirten Foti, "İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik, savunmada çok fazla top kaptık. Kaliteli bir oyun sergiledik. Güzel goller attık. İkinci yarı performansımız biraz düştü. Ancak sonuçtan dolayı mutluyuz. Tur atladık, maç öncesi hedefimiz de buydu." diye konuştu.