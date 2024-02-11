Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan yitirdi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, savunmada top çıkarırken yapılan kayıpta 12. dakikada Augusto'nun golüyle mağlup duruma düştü. Oldukça gergin geçen ilk yarı boyunca birkaç net pozisyon yakalasa da değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, devreye 1-0 geride girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada penaltı kazandı. 49. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren ve rakibini neredeyse ceza sahasına hapseden Fenerbahçe, 59. dakikada golcü ismi Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla öne geçti.
Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 63. dakikada yine Augusto'nun golüne engel olamadı. Kalan bölümde neredeyse rakip ceza sahası civarında oynayan Fenerbahçe, golü bulmayı başaramadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 64'e yükselti. Dün RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, 66 puanla haftayı lider tamamladı.
Evinde puan kaybettiği 4. maç
Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor.
Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.
İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.
Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.
Dzeko, 5 maç sonra ağları sarstı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Bu maç öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.
İç sahada kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor.
Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.
Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.
Fenerbahçe, deplasmanda ise oynadığı 12 maçın sadece 3'ünde kalesinde gol gördü.
Tadic ligdeki gol sayısını 8'e taşıdı
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
Bu sezon özellikle attığı gol paslarıyla dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında da 4 gol atmayı başarmıştı.
Toplamda 12 gole ulaşan Tadic'in her iki kulvarda 8 de asisti bulunuyor.
12 maç sonra devreye mağlup girdi
Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra devreye mağlubiyetle girdi.
Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
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