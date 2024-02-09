Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

09.02.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Serdar Dursun da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Antrenman, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement