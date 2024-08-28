Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL