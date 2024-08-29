Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmalarıyla süren antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı ifade edildi.
Fenerbahçe ile Alanyaspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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