Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Serdar Dursun da takıma döndü. Hazırlıklar yarınki idmanla tamamlanacak.

09.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman iki grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

İdmanda, Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun da yer aldı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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