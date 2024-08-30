Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı. Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi ve kadroda yer aldı. Bright Osayi-Samuel ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum da maç öncesi unutulmadı.

30.08.2024 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.

61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

İlk kez aynı 11 ile sahada

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

Cezası sona eren Mert Hakan kadroda

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

Tek eksik Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

Amrabat taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

Daum unutulmadı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

Serdar Dursun eski takımına karşı mücadele etti

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırladı - Son Dakika

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