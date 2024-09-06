Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirdi! Bonservisi ve sözleşme detayları da belli oldu

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Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, ara transfer dönemine kadar Arjantin ekibinde forma giymeye devam edecek.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek. Medina'nın ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacağı ve Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.