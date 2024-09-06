Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirdi! Bonservisi ve sözleşme detayları da belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirdi! Bonservisi ve sözleşme detayları da belli oldu

Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirdi! Bonservisi ve sözleşme detayları da belli oldu

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

06.09.2024 19:14
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Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, ara transfer dönemine kadar Arjantin ekibinde forma giymeye devam edecek.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek. Medina'nın ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacağı ve Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

Boca Juniors, Fenerbahçe, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirdi! Bonservisi ve sözleşme detayları da belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Rafa silva abisini yakından izlemeye gelecek bırakın gelsin 21 61 Yanıtla
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