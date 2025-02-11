Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

barış özcan:

Başlığa bakar mısın sanki temelli bedavaya sattı. 20 yaşında hem tecrübe kazansın hemde, yabancı kontenjanı için yer açılsın diye gönderildi, ayrıca 6 aylık, yeni sezonda geri dönecek. Bu arada şu yabancı sınırının artık kalkması lazım, Avrupa da yok ve hepsi başarılı, yani konu yabancı oyuncu değil anlayın artık. Ayrıca sınırı aşınca göndermek içinde bir sürü para veriliyor, ilk onbirde 2 Türk oyuncu ve 1 Türk genç yedek oyuncu mecbur olsun ama yabancı serbest olsun.