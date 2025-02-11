Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

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Zenit ve Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Mimovic, Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kiralık olarak gönderildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş ancak lisansı çıkarılmasına rağmen henüz forma şansı bulamamıştı.

11.02.2025 08:51
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Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

NEDEN KİRALANIYOR?

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

MALİYETİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Zenith, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Yücel:
    Ben olsam livakovici kadro dışı bırakırdım. 11 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Heasapsız kasap misali zarar.. 7 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gelsin eurolar gitsin eurolar sanki matbaa var para basiyorlar dag gibi borclar var aki bey ve acun bey kendi sirketlerinde boyle hoyratca harcama yapiyorlarmi milletin parasini dagitiyorlar bu futbolada bir mudahale lazim 6 4 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Aslında bu dönem direk Survivor'da oynayabilirdi.. ACUN çözerdi bu işi.. 6 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Başlığa bakar mısın sanki temelli bedavaya sattı. 20 yaşında hem tecrübe kazansın hemde, yabancı kontenjanı için yer açılsın diye gönderildi, ayrıca 6 aylık, yeni sezonda geri dönecek. Bu arada şu yabancı sınırının artık kalkması lazım, Avrupa da yok ve hepsi başarılı, yani konu yabancı oyuncu değil anlayın artık. Ayrıca sınırı aşınca göndermek içinde bir sürü para veriliyor, ilk onbirde 2 Türk oyuncu ve 1 Türk genç yedek oyuncu mecbur olsun ama yabancı serbest olsun. 3 2 Yanıtla
  • Elif2016:
    Rize ye gönder pazartesi ne yetişsin 3 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bütün futbol dünyası yerle bir olur inşallah. 0 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    kara para işte böyle aklanır 0 1 Yanıtla
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