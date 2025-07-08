Fenerbahçe\'de 3 imza birden

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken iç transferde hareketlilik yaşandı.

FENERBAHÇE'DE 3 İMZA BİRDEN

Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuları Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in de sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.