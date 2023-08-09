Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

09.08.2023 12:08

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planlarında olmayan 5 futbolcuyla yollar ayrılma aşamasında. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, Serdar Dursun, Arao, Nazım Sangare ve Batshuayi'nin yeni sezonda takımda olması beklenmiyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan 5 futbolcu ile yollar ayrılma aşamasında.

BATSHUAYI İÇİN 11 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fanatik'te yer alan habere göre, Diego Rossi ve Joao Pedro gibi isimlerin ardından Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Arao ve Batshuayi'nin de ayrılığı gündemde. Yabancı futbolcu sayısını azaltmaya çalışan sarı-lacivertliler, Batshuayi'den ise iyi bir bonservis girdisi sağlayabilir. Fransa Ligi'nde geçen sezon iyi bir performans gösteren Lens, Belçikalı golcü için 11 milyon euroyu gözden çıkardı.

SAMSUNSPOR VE PENDİKSPOR DEVREDE

Süper Lig'in yeni ekipleri, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı isimleri radarına aldı. Samsunspor'un Serdar Dursun, Pendikspor'un ise Nazım Sangare için teklif yapması bekleniyor.

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Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Fenerbank, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Son Dakika
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