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Fenerbahçe'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 7 oyuncusu ilk kez ezeli rekabette forma giydi.

Fenerbahçe\'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı
24.12.2023 - 21:09,
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Fenerbahçe'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerde 7 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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