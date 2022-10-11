Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

11.10.2022 19:39
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 13 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 13 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesi için hazırlıklara başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Larnaca'ya gidecek. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK, lig maçında galip geldi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK, lig maçında galip geldi
Kaynak: İHA

AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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