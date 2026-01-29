Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti - Son Dakika
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

29.01.2026 15:00
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 300 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiraladı; transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde bir ayrılık daha netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını geçici olarak ayırmaya hazırlanıyor.

DINAMO ZAGREB'E GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönüyor. Hırvat kaleci, kısa süre önce ayrılık talebini yönetime iletti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb, Livakovic'i Fenerbahçe'den 300 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladı. Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

BONSERVİSİ 6.65 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki kalecinin sezonun kalan bölümünde yeniden Dinamo Zagreb forması giymesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    gorende 300 bin euroya satıldı sanır tam igs algısı. 5 2 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    saçma haber, satilmamis kiraya verilmiş 5 0 Yanıtla
  • Samet Alhan Samet Alhan:
    Beşiktaş kaleciye ihtiyacın var kiralasana işte . 3 0 Yanıtla
    Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    kesinlikle ! ama o futbol zekası maalesef yok 2 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
