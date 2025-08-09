Fenerbahçe\'de Becao sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 2-1 kaybedilen ilk maçında rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord takımını kendi sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın, salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Uzun süredir sakat olan ve sakatlığını tamamen atlatan Rodrigo Becao, bireysel çalışmalarının ardından bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı oyuncunun birkaç hafta içinde tamamen oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
