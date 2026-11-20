Fenerbahçe'de Belözoğlu'nun teknik kadrosunda İlker Püren 1. yardımcı antrenör olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosundaki görev dağılımını internet sitesinden duyurdu. İlker Püren birinci, Caner Erol ikinci yardımcı antrenörlüğe getirilirken kaleci antrenörlüğüne Özden Öngün ve Eray Birniçan atandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun teknik kadrosundaki görev dağılımı belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör
Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör
Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör
Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü
Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü
Özden Öngün - Kaleci Antrenörü
Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü
Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü
Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü
Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü
Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
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