Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla sürdü. Çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başladı. Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand antrenmanda yer almazken, Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdi.

- İstanbul