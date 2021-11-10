Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır gibi yıldız futbolcularını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Marcel Tisserand'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı sakatlığı sebebiyle Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan çıkarıldı.

TANZANYA VE BENİN MAÇLARINDA YOK

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.